«Ак Барс» призвал болельщиков помочь животным из приюта «Зоозабота»
«Ак Барс» опубликовал фото собак из приюта организации «Зоозабота». Хоккейный клуб предложил болельщикам помочь животным обрести дом, либо оказать организации материальную помощь.
«Мадам, Уна, Школьник, Лучано и десятки других собак из zoozabota.tatar мечтают найти любящую семью. Вы можете помочь нашим друзьям: взять домой настоящего друга или поддержать приют материально», — говорится на официальной странице клуба в соцсети Instagram.
Подписчики оценили инициативу «Ак Барса». В комментариях они благодарят команду за добрую акцию и интересуются адресом приюта.