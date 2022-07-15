Ак Барс Private выступил партнером фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер»

Первый концерт XVI сезона международного фестиваля импровизационной музыки «Jazz в усадьбе Сандецкого с Ольгой Скепнер» состоялся в музее изобразительных искусств Республики Татарстан.

Партнером мероприятия выступил Ак Барс Private — подразделение Ак Барс Банка, обслуживающее статусных клиентов банка.

Музыкальный фестиваль open air проводится ежегодно летом с 2006 года и входит в пятерку лучших фестивалей России. В программе XVI сезона четыре больших концерта, которые будут проходить с 21 июля по 11 августа по четвергам.

Участники фестиваля — джазовые топ-музыканты России и зарубежья. Кроме этого, в рамках фестиваля зрителям будет предложена просветительско-образовательная программа «Джазовые диалоги» — лекции профессора Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Александра Маклыгина, повествующие зрителям об истории джаза в Казани.

Ак Барс Private организовал мероприятие «Фабрика открыток», в рамках которого гости смогли отправить открытки с пожеланиями в любую точку мира.