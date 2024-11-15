«Ак Барс» примет в Казани питерский СКА Романа Ротенберга

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня примет на своем льду петербургский СКА в рамках домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.

Команда Анвара Гатиятулина располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков. В 23 играх «Барсы» набрали 31 балл, у казанцев в запасе есть три матча. В последнем матче казанская команда разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар» (5:0) на своем льду.

Петербуржцы на третьем месте в турнирной таблице Запада, отставая от второго «Спартака» на 4 очка (37 против 34)

Ранее в ноябре команда Романа Ротенберга попала в яму, уступив на своем льду ХК «Сочи» (2:5), а в гостях оказались слабее «Салавата Юлаева» (2:4), «Куньлунь Ред Стар» (1:2 ОТ) и «Авангарда» (1:2). Но в среду СКА наконец-то прервал пятиматчевую серию поражений благодаря победе над «Сибирью» в серии буллитов (1:0 Б). На ноль сыграл голкипер Егор Заврагин, теперь его сухая серия составляет ровно 110 минут.

В Казани у Ротенберга есть возможность закрепить успех, чтобы постепенно выбираться из кризиса.

Начало встречи между «Ак Барсом» и ХК СКА сегодня в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».