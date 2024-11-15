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«Ак Барс» примет в Казани питерский СКА Романа Ротенберга
«Ак Барс» сегодня примет на своем льду петербургский СКА в рамках домашней серии регулярного чемпионата КХЛ.
Команда Анвара Гатиятулина располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидера на 8 очков. В 23 играх «Барсы» набрали 31 балл, у казанцев в запасе есть три матча. В последнем матче казанская команда разгромила китайский «Куньлунь Ред Стар» (5:0) на своем льду.
Петербуржцы на третьем месте в турнирной таблице Запада, отставая от второго «Спартака» на 4 очка (37 против 34)
Ранее в ноябре команда Романа Ротенберга попала в яму, уступив на своем льду ХК «Сочи» (2:5), а в гостях оказались слабее «Салавата Юлаева» (2:4), «Куньлунь Ред Стар» (1:2 ОТ) и «Авангарда» (1:2). Но в среду СКА наконец-то прервал пятиматчевую серию поражений благодаря победе над «Сибирью» в серии буллитов (1:0 Б). На ноль сыграл голкипер Егор Заврагин, теперь его сухая серия составляет ровно 110 минут.
В Казани у Ротенберга есть возможность закрепить успех, чтобы постепенно выбираться из кризиса.
Начало встречи между «Ак Барсом» и ХК СКА сегодня в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».
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