«Ак Барс» примет в Казани «Динамо» Минск в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» сегодня примет на своем льду «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» после пяти сыгранных матчей с семью очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка оказалась сильнее нижегородского «Торпедо» (2:1).

Минчане, в свою очередь, занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре подопечные Крэйга Вудкрофта уступили череповецкой «Северстали» (2:5).

Стоит отметить, что сегодняшнее очное противостояние станет для команд уже второй в течение четырех дней. 12 сентября также в Казани сильнее оказалось «Динамо» (3:2 ОТ).

При этом номинальными хозяевами матча станут минчане, поскольку изначально игра должна была состояться в столице Белоруссии, но из-за проведения государственного мероприятия на «Минск-Арене» она была перенесена на «Татнефть Арену» в столице Татарстана.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал материал, в котором объяснил, почему игра «звездного» состава «Ак Барса» на старте сезона не внушает оптимизма.