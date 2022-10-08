«Ак Барс» примет в Казани «Барыс» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня в Казани местный «Ак Барс» сыграет с казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» проиграл два последних матча в лиге екатеринбургскому «Автомобилисту» (4:5 ОТ, 1:2 ОТ). Команда Олега Знарка уступила уральцам во всех трех играх в сезоне. Несмотря на поражение, казанцы продолжают идти на третьей строчке Восточной конференции, набрав 19 очков.

«Барыс» занимает на Востоке шестое место. В активе казахстанской команды 15 очков в 15 матчах сезона. После серии побед, «Барыс» потерпел два поражения – дома от «Нефтехимика» (1:2) и в гостях от «Торпедо» (1:3).

В прошлом сезоне матч в Казани завершился победой хозяев. «Ак Барс» тогда победил со счетом 5:3.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «ТНВ» и «ТНВ-Планета».