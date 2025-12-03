«Ак Барс» примет «Трактор» в заключительной игре домашней серии

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в заключительном матче домашней серии казанский «Ак Барс» сыграет на своем льду против челябинского «Трактора».

Казанская команда занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, имея в своем активе 44 очка. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 6 баллов. После поражения от московского «Спартака» (0:1) «зеленые» смогли одержать победы в двух последних матчах. «Ак Барс» обыграл таких соперников, как СКА (5:2) и «Шанхайские Драконы» (4:1).

В Восточной конференции челябинский клуб занимает шестое место, имея в своем активе 15 побед, которые принесли в копилку команды 35 очков. Отставание от тройки сильнейших составляет 6 баллов. После мини-серии из двух победных матчей против «Шанхайских Драконов» (9:0) и ХК «Сочи» (6:1) в последней встрече «Трактор» уступил на выезде «Северстали» со счетом 2:3.

Начало сегодняшней встречи – в 19:00 по московскому времени.