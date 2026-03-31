«Ак Барс» примет «Трактор» в пятом матче стартового раунда плей-офф

Сегодня казанский «Ак Барс» встретится с челябинским «Трактором» у себя дома в рамках первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Начало матча - 19:30 мск.

На сегодняшний день счет в серии в пользу татарстанцев - 3:1. «Ак Барс» одержала две уверенные победы дома (3:2 ОТ и 4:2) и одну на выезде (3:2 ОТ), еще в одной гостевой ответной встрече казанская команда уступила (2:3).

В случае продолжения серии после пятого матча очередная игра между соперниками состоится 2 апреля в Челябинске.



31 марта матч между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».