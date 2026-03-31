news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
31 марта 2026 09:02

«Ак Барс» примет «Трактор» в пятом матче стартового раунда плей-офф

Читайте нас в
Телеграм
Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» встретится с челябинским «Трактором» у себя дома в рамках первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Начало матча - 19:30 мск.

На сегодняшний день счет в серии в пользу татарстанцев - 3:1. «Ак Барс» одержала две уверенные победы дома (3:2 ОТ и 4:2) и одну на выезде (3:2 ОТ), еще в одной гостевой ответной встрече казанская команда уступила (2:3).

В случае продолжения серии после пятого матча очередная игра между соперниками состоится 2 апреля в Челябинске.

31 марта матч между «Ак Барсом» и «Трактором» пройдет в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

#ХК Ак барс #ХК Трактор #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
