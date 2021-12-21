«Ак Барс» примет «Трактор» в матче КХЛ в Казани

Сегодня «Ак Барс» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» в Казани. Начало игры в 19:00. В прошлой игре этим соперникам команда Квартальнова разгромно (0:5) проиграла на выезде.

После 39-ти сыгранных матчей «Ак Барс» занимает в таблице Восточной конференции четвертое место. В последнем матче регулярки казанцы на своем льду проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом (2:4).

У «Ак Барса» в список травмированных помещены нападающие Александр Бурмистров, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Николай Коваленко, а «Трактору» не поможет форвард Алексей Бывальцев.

Челябинский «Трактор» располагается на втором месте Восточной конференции. В последней игре регулярки команда Анвара Гатиятуллина одержала гостевую победу над «Сибирью» (4:2).

Отметим, что в составе «Трактора» выступают пять бывших игроков «Ак Барса», обладателей Кубка Гагарина-2018 в составе команды Билялетдинова — вратарь Эмиль Гарипов, защитники Роман Манухов и Альберт Яруллин, нападающие Алексей Потапов и Владимир Ткачёв. Напомним, что последним из них покинул Казань Альберт Яруллин, в летнее межсезонье перебравшись в «Трактор».