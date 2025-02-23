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На главную ТИ-Спорт 23 февраля 2025 10:07

«Ак Барс» примет тольяттинскую «Ладу» на своем льду

«Ак Барс» примет тольяттинскую «Ладу» на своем льду
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня будет принимать на своем льду тольяттинскую «Ладу».

Казанская команда в предыдущем матче оформила выход в плей-офф и на данный момент находится на четвертой строчке в турнирной таблице в Восточной конференции. У команды Анвара Гатиятулина 74 очка. До пятничной победы над «Нефтехимиком» в овертайме ( 3:2 ОТ) казанцы потерпели четыре поражения подряд.

«Лада» сейчас занимает лишь десятое место в турнирной таблице в Восточной конференции. В активе тольяттинцев 46 очков. Отставание от зоны плей-офф составляет 13 очков. После побед в матчах против «Барыса» (4:2) и «Салавата Юлаева» (3:0) «Лада» уступила «Трактору». Игра – со счетом 1:4.

Начало сегодняшней встречи назначено на 17:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».

#ХК Ак барс #хк лада
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