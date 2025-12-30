«Ак Барс» примет «Северсталь» в последнем матче 2025 года

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» и череповецкая «Северсталь» завершат игровой 2025 год очным противостоянием в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч станет для обеих команд последним в уходящем году.

Команды подходят к встрече в статусе лидеров своих конференций, что обещает зрелищную и напряженную игру. Казанский «Ак Барс» прочно удерживает третью позицию в Востоке, отставая от ближайшего преследователя всего на одно очко. В матчах после паузы команда демонстрирует в целом успешную игру, сделав ставку на надежную оборону. Ярким доказательством этого стали две последние «сухие» победы — на выезде над уфимским «Салаватом Юлаевым» и дома над «Трактором».

«Северсталь» занимает высокую вторую строчку в Западной конференции, также отставая от лидера на одно очко и имея при этом два матча в запасе. Команда показывает сильные результаты, хотя в последних турах демонстрирует некоторую нестабильность. В частности, коллектив дважды уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в рамках короткой серии, последний раз — в серии буллитов.

Начало новогоднего матча в Казани назначено на 19:00 по московскому времени.