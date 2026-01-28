«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в заключительном «Зеленом дерби» сезона

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится принципиальное дерби Восточной конференции между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаев».

В четырех из пяти очных встреч победу праздновали хоккеисты казанского клуба.

Команда Анвара Гатиятулина подходит к матчу в статусе фаворита. С 69 очками после 50 матчей «Ак Барс» занимает второе место в конференции. Команда находится в отличной форме, одержав четыре победы в пяти последних матчах, включая уверенные разгромы «Амура» и «Адмирала».

Уфимский «Салават Юлаев» с 52 очками располагается на шестой строчке, с отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб (128:129) . В последних пяти играх команда потерпела два крупных поражения от «Автомобилиста» (2:6) и «Авангарда» (2:5).

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем поединке назначено на 19:00 по московскому времени.