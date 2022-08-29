«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в заключительном матче Кубка Танеко
Сегодня «Ак Барс» сыграет с ярославским «Локомотивом» в Казани в рамках предсезонного турнира Кубок Танеко. Начало встречи в 16:30.
В субботу команда Олега Знарка проиграла по буллитам «Нефтехимику» (3:4). Нижнекамцы, благодаря этой победе, досрочно стали победителем турнира, набрав 100% очков.
По регламенту турнира победитель должен быть определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды проведут одинаковое число игр.
Расписание и результаты матчей Кубка TANECO 2022:
26 августа, пятница
13:00. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» 4:3 (Б)
19:00. «Ак Барс» — «Локомотив» 2:0
27 августа, суббота
17:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик» 3:4 (Б)
28 августа, воскресенье
13:00. «Локомотив» — «Салават Юлаев» 4:1
29 августа, понедельник
16:30. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»