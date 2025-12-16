«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в четвертом Зеленом дерби сезона

Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» на своем льду примет уфимский «Салават Юлаев» в первом матче после возобновления регулярного чемпионата КХЛ. Это будет уже четвертое Зеленое дерби нынешнего сезона.

В текущем сезоне КХЛ казанский «Ак Барс» занимает вторую позицию в таблице Восточной конференции, набрав 48 очков, и отстает от лидирующего «Металлурга» лишь на 5 баллов. После единственного поражения в пяти последних турах от «Салавата Юлаева» (1:4) казанцы реабилитировались, одержав победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:1.

В то же время уфимская команда выступает с переменным успехом. Команда находится на восьмой строчке в Восточной конференции, имея в активе 31 очко, и опережает занимающий девятое место «Барыс» всего на 1 балл. После впечатляющей победы над «Ак Барсом» (4:1) уфимцы не смогли удержать позиции в следующей игре, проиграв ЦСКА со счетом 1:3.

Начало сегодняшней встречи запланировано на 19:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».