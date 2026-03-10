«Ак Барс» примет московский «Спартак» в предпоследнем домашнем матче регулярки КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и московским «Спартаком».

Казанцы располагаются на третьей строчке на Востоке. Команда Анвара Гатиятулина проводит непростой отрезок: выездная серия принесла два буллитных поражения от «Лады» и «Автомобилиста», затем последовала сухая победа над «Трактором» и неожиданное фиаско в повторной встрече с «Ладой». В родных стенах казанцы реабилитировались, уверенно переиграв «Сибирь» (6:3).

Подопечные Алексея Жамнова замыкают кубковую семерку на Западе. Москвичи подходят к игре на мажорной ноте: в конце февраля они разобрались дома с «Адмиралом» и «Барысом». Старт выездной серии получился впечатляющим: две крупные победы над «Ладой» с общим счетом 12:3.

Стартовое вбрасывание в сегодняшнем матче назначено на 19:30 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».