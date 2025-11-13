news_header_top
«Ак Барс» примет «Динамо» в первом матче домашней серии

Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» примет на своем льду московское «Динамо» в первой игре домашней серии.

После уверенной одиннадцатиматчевой победной серии команда Анвара Гатиятулина вновь ушла в крутое пике. Сразу три поражения подряд потерпели казанцы от «Лады» (3:4), минского «Динамо» (3:4) и «Локомотива» (1:3). Однако в заключительном матче выездной серии «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» со счетом 4:1 в Нижнекамске. Казанская команда по-прежнему идет на второй строчке Восточной конференции.

«Динамо» уже продолжительное время занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Алексея Кудашова тоже выдавала отличную победную серию из шести матчей подряд, и также как и «Ак Барс» подрастеряла уверенность в последних играх: серия прервалась двумя поражениями подряд – от СКА (2:3) и от «Шанхайских Драконов» (1:4).

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены».

