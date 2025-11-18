«Ак Барс» примет ЦСКА на своем льду

Фото: ak-bars.ru

Сегодня пройдет центральный матч игрового дня между «Ак Барсом» и ЦСКА.

Казанский коллектив начал месяц неуверенно, потерпев три подряд поражения в ноябре. Но далее последовали две яркие победы над «Нефтехимиком» (4:1) и московским «Динамо» (5:4), после чего случился разгром от минского «Динамо» (3:7). На данный момент команда Анвара Гатиятулина идет второй на Востоке с 36 очками после 27 игр.

Армейская команда начала сезон нестабильно, чередуя поражения и победы. Последняя победа состоялась над «Северсталью» (3:2), однако вскоре последовали поражение от «Нефтехимика» (2:3) и неудача в овертайме против той же «Северстали» (3:4 OT).‍ ЦСКА не попадает в топ-8 Западной конференции, набрав лишь 27 очков в 27 играх. Команда Игоря Никитина идет лишь девятой.

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».