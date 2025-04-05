«Ак Барс» примет «Автомобилист» в шестом поединке 1/8 Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в шестом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

Счет в серии составляет 2–3 в пользу уральской команды. Таким образом, казанский матч может стать решающим, поскольку екатеринбуржцы находятся в одной победе до выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина.

В последних играх команды играют в «качели», поочередно выигрывая свои матчи. После домашнего поражения во втором овертайме третьей игры (2:3 ОТ) последовала сокрушительная победа – 7:2.Однако в пятом матче команда Анвара Гатиятулина вновь уступила, не забросив ни единой шайбы — 0:2.

Игра пройдет на льду «Татнефть Арены». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.