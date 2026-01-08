«Ак Барс» примет астанинский «Барыс» на своем льду

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» сегодня на своем льду примет астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Хозяева льда подходят к встрече в статусе одного из лидеров Восточной конференции, занимая уверенную третью позицию с 58 очками после 28 побед. В прошлом матче команда Анвара Гатиятулина прервала победную серию, проиграв на своем льду омскому «Авангарду».

Гости из Астаны ведут напряженную борьбу за попадание в зону плей-офф, находясь на десятой строчке в таблице с 36 очками. «Барыс» показывает нестабильные результаты и остро нуждается в очках для укрепления своих турнирных позиций, что обещает сделать матч упорным и принципиальным.