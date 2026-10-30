«Ак Барс» примет «Амур» в матче за четвертую строчку на Востоке КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против хабаровского «Амура». Встреча пройдет на «Татнефть Арене», начало – в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» после 21 матча набрал 22 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Казанцы в Уфе вновь выиграли в «Зеленом дерби» у «Салавата Юлаева» (2:1), однако затем вновь уступили – на этот раз «Авангарду» (0:4), потерпев шестое домашнее поражение.

«Амур» идет шестым на Востоке с 21 очком после 19 игр. Хабаровчане находятся в хорошей форме: в последних матчах они обыграли «Барыс» (5:2) и «Ладу» (1:0).

В прошлом сезоне команды обменялись победами: в октябре 2025 года «Ак Барс» разгромил «Амур» дома (5:1), а в январе 2026-го хабаровчане взяли реванш на своем льду (5:4). Всего в истории очных противостояний в КХЛ преимущество на стороне казанцев.

Для «Ак Барса» этот матч станет возможностью закрепиться в топ-4 Востока и прервать череду неудач. «Амур», в свою очередь, постарается продлить успешную серию, потеснить казанцев в таблице и подняться на четвертое место.