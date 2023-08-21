«Ак Барс» представит состав на сезон 2023/24 в День республики у «Казана»

В «Ак Барсе» рассказали, когда состоится презентация состава команды на сезона 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба «барсов».

Так, казанские хоккеисты выйдут на сцену у центра семьи «Казан» 30 августа в день Татарстана и Казани.

«В 19:00 всем составом поднимемся на сцену, а в 21:00 ждём хэдлайнера вечера JONY. Ждём всех болельщиков!» – говорится в заявлении «Ак Барса».

Напомним, в это межсезонье казанский клуб подписал новый контракт с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

Кроме того, состав команды пополнили новички: Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров и Евгений Свечников.

Стоит отметить, что год назад «Ак Барс» также презентовал состав в День республики у «Казана».