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На главную ТИ-Спорт 26 февраля 2025 16:06

«Ак Барс» представил состав на игру с «Автомобилистом»

«Ак Барс» представил состав на игру с «Автомобилистом»
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале огласила состав на встречу с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Изменений, по сравнению с матчем против «Лады» (2:1), нет. В воротах снова сыграет Тимур Билялов. Несмотря на то, что Митчелл Миллер отправился на выезд с командой, в состав он не попал.

Напомним, матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» состоится сегодня, 26 февраля, в 17:00 по мск. Казанцы занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, а екатеринбуржцы – второе.

#ХК Ак барс #хк автомобилист #спорт #хоккей #кхл
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