«Ак Барс» представил состав на игру с «Автомобилистом»

Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале огласила состав на встречу с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Изменений, по сравнению с матчем против «Лады» (2:1), нет. В воротах снова сыграет Тимур Билялов. Несмотря на то, что Митчелл Миллер отправился на выезд с командой, в состав он не попал.

Напомним, матч «Ак Барса» с «Автомобилистом» состоится сегодня, 26 февраля, в 17:00 по мск. Казанцы занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, а екатеринбуржцы – второе.