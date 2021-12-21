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Спорт
21 декабря 2021  13:31
Артур Халилуллов

«Ак Барс» представил седьмой эпизод фильма о Данисе Зарипове

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«Ак Барс» опубликовал на своем канале YouTube седьмую серию документального фильма о команде и капитане клуба Данисе Зарипове «Живем хоккеем».

В новом эпизоде речь показана победа «Ак Барса» над «Авангардом» в Дубае – игроки рассказали о первой профессиональной хоккейной игре в ОАЭ, необычной атмосфере и поддержке своих семей;

Отдельное внимание уделено 1300-му матчу Даниса Зарипова в чемпионатах России. Его партнёры рассказывают о своих впечатлениях о достижениях капитана «Ак Барса» и отмечают его хоккейное долголетие.

Также в серии освещается тяжелая травма Дмитрия Воронкова в «Зелёном дерби», Данис Зарипов вспоминает похожий эпизод со своим участием, а Михаил Глухов рассказывает о том, как блокировал бросок лицом.

#Ак барс #Данис Зарипов #кхл
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