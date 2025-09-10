«Ак Барс» потерпел поражение от «Автомобилиста» в первом домашнем матче

Фото: «Татар-Информ» / Салават Камалетдинов

«Ак Барс» крупно уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом домашнем матче сезона.

Счет в матче открыли казанцы. На пятой минуте встречи казанцы организовали быструю контратаку. Александр Барабанов классно вывел шайбу через борт. Ее подхватил Владимир Алистров, после чего выкатил шайбу на «пятак», а оттуда Семенов в касание переправил снаряд в ворота – 1:0.

На 11 минуте екатеринбуржцы сравняли счет. Барабанов завозился за своими воротами и потерял шайбу. Снаряд пришел к Каштанову, а тому удалось бросить практически с «пятака» в ворота Билялова. Вскоре подоспела и вторая шайба. Передача с левого края последовала на дальнюю штангу, откуда Горбунов спокойно переправил снаряд в сетку – 1:2.

В середине второго периода казанцы могли сравнивать счет, но Евгений Аликин классно спас. Екатеринбуржцы убежали в контратаку, Рид Буше убежал в контратаку, сблизился с голкипером и буквально завел снаряд в левый угол. Тимур Билялов даже не шелохнулся.

Еще через три минуты гости получили право разыграть лишнего, после чего расписали свою комбинацию по нотам. Они расположились в зоне соперника. Да Коста с правого края выскочил на «пятак» и спокойно отправил снаряд в сетку – 1:4.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Михаил Бердин сменил Билялова, но это мало чем помогло. Хрипунов выполнил передачу с правого края на партнера, и тот спокойно переправил шайбу в сетку. А на последней минуте периода Екатеринбург довел счет своих шайб до шести. И вновь гости реализовали контратаку. На этот раз в меньшинстве. Горбунов отдал передачу на Денежкина, получил ответный пас с правого края и легко отправил шайбу в «домик» Бердину – 1:6.

В начале третьего периода казанцы одну отыграли. Денисенко бросал с дальней дистанции, а Дмитрий Яшкин мешал обзору Аликина – 2:6. А за 3 минуты до финальной сирены третью шайбу «Ак Барса» забросил Митчелл Миллер. Это третья шайба американского защитника в трех играх сезона. Со счетом 3:6 и завершилась игра.

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 3:6 (1:2, 0:4, 2:0)

1:0 Семёнов (Алистров, Барабанов, 04:31)

1:1 Каштанов (Шашков, Романцев, 11:16)

1:2 Горбунов (Осипов, Блэкер, 14:09)

1:3 Буше (28:00)

1:4 Да Коста (Буше, Блэкер, 30:21, 4х3)

1:5 Денежкин (Бывальцев, Хрипунов, 31:08)

1:6 Горбунов (Денежкин, 39:51)

2:6 Денисенко (Семёнов, Карпухин, 44:33)

3:6 Миллер (56:48)