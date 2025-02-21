«Ак Барс» попытается прервать серию поражений и взять реванш у «Нефтехимика»

Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик"

Сегодня казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» встретятся второй раз за неделю в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Предыдущая встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.

Это поражение стало четвертым подряд для «Ак Барса». Ранее казанцы уступали «Торпедо» (1:5) дома и «Салавату Юлаеву» (0:3) и «Авангарду» (2:6). Команда Анвара Гатиятулина располагается на четвертом месте Восточной конференции с 72 очками после 56 проведенных матчей, и никак не может официально оформить выход в розыгрыш Кубка Гагарина.

«Нефтехимик» занимает девятое место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на восемь очков. До домашней победы нижнекамцы уступили «Салавату Юлаеву» (1:4) и в овертайме проиграли «Сочи» (2:3 ОТ). Зато потом последовали две победы над топ-командами – над СКА (4:3) и та самая победа над «Ак Барсом» (3:2).

Сегодняшняя встреча стартует в 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».