«Ак Барс» помог пострадавшей от пожара любительской команде

Хоккейный клуб «Ак Барс» поддержал любительскую команду «Вектор», потерявшую всю экипировку из-за пожара в уличной раздевалке 10 февраля.

19 февраля казанская команда посетила школьный каток на территории 6 гимназии, при которой закреплен «Вектор», и подарила 16 новых комплектов хоккейной формы.

В мероприятии приняли участие главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, а также нападающие Радель Замалтдинов и Дмитрий Кателевский.

"На таких коробках сразу вспоминается детство, многие из нас начинали в таких же условиях, мы сами чистили лед и готовили площадку. Приятно, что традиции живут, на таких людях держится наш спорт. Узнав о неприятности детской команды, «Ак Барс» сразу решил поддержать школу. Надеемся, мы смогли помочь команде, и они смогут хорошо выступить в решающих матчах сезона» – сказал по окончании мероприятия главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в беседе с пресс-службой клуба.