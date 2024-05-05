«Ак Барс» покидает душа татарстанского хоккея: почему отказ от Лукоянова — большая ошибка

Боец на льду, лидер раздевалки и «свой в доску парень»

13 сезонов в джерси «Ак Барса» провел воспитанник альметьевского хоккея Артем Лукоянов. Для болельщиков имя форварда и название казанского клуба уже давно стали синонимами, а сам хоккеист за долгие годы карьеры стал одним из символов главной татарстанской команды. Лукоянов располагал к себе болельщиков благодаря двум ключевым факторам.

Первый – самоотверженная работа во имя результата. Нападающий не творил на льду какую-то запредельно яркую игру, цепляющую глаз зрителя. Зато вызывала уважение его стабильно качественная пахота в обороне, особенно в меньшинстве. Форвард был тем игроком, который выполнял так называемую «черновую работу», подчищал в защите и, если было необходимо, ловил шайбу на себя. Из сезона в сезон Лукоянов был лидером КХЛ по силовым приемам.

В последние сезоны Артем приятно удивлял болельщиков «Ак Барса» своими показателями полезности. Наиболее любопытен в этом плане крайний год – за 64 матча в минувшей регулярке Лукоянов заработал +16 по системе полезности.

35-летний нападающий чаще всех остальных игроков «Ак Барса» получал похвалу от экспертов в прошедшем сезоне. Четвертое звено казанцев одно время было чуть ли не самым результативным в команде, несмотря на наличие в ней таких мастеров, как Радулов, Шипачев, Кагарлицкий, Семенов и другие.

На новый уровень за регулярный чемпионат сезона 2023/2024 вышли Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский. Прогресс этих нападающих был бы невозможен без содействия Артема Лукоянова, выступавшего для них в роли матерого наставника.

Опытный нападающий был лидером раздевалки «Ак Барса», что зрители наглядно видели в культовом сериале «Живем хоккеем».

Фанаты «барсов» горячо любят Лукоянова за открытость и откровенность перед болельщиками, готовность прямо говорить о проблемах в игре команды. Для них он, что называется, «свой в доску». Этот второй фактор, собственно, и позволял хоккеисту черпать постоянную поддержку от местной публики.

Кто будет капитаном в «Ак Барсе»?

Очевидно, что это межсезонье «Ак Барс» проведет в режиме грандиозной перестройки. С приходом на пост главного тренера Анвара Гатиятулина поменяется философия команды, изменится система игры. Разумеется, придут и новички в связи с уходом приличного количества хоккеистов.

По предварительным данным, на следующий год в «Ак Барсе» не останутся практически все ветераны: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов. Ранее не был продлен контракт с 34-летним нападающим Дмитрием Кагарлицким.

Казалось, что более подходящей кандидатуры на роль капитана, чем Лукоянов, в такой ситуации нет. Форвард умеет сказать правильные слова перед матчем, привести команду в рабочий тонус на льду, да и выполнять роль тренера, находясь на площадке.

При условии, что многие возрастные хоккеисты покинут «Ак Барс», кто-то из «дядек раздевалки» должен непременно остаться. Если Лукоянов уйдет из казанского клуба, какой хоккеист будет генерировать здоровый микроклимат в коллективе?

Кошелев, Сафонов, Яшкин, Семенов, Юдин, Марченко, Свечников – игроки, безусловно хорошие, однако, никто из них настоящими качествами капитана, к сожалению, не обладает.

В общении с журналистами Лукоянов мог запросто принимать удар на себя и выслушивать все критические замечания, давая на них достойный ответ. Во время череды поражений и трудных дней нападающий был чуть ли не единственным игроком, открытым к СМИ, за что те Лукоянова и ценили. Однажды форвард даже получил награду от КХЛ за работу с представителями прессы.

Фото: © Ильнар Тухбатов / «Татар-информ»

Почему расстаются с Лукояновым?

Вопрос сложный, как минимум потому, что до сих пор официально не объявлено имя нового главного тренера «Ак Барса». Пока остается только догадываться, какой хоккей хочет строить Гатиятулин в казанском клубе, какие игроки ему необходимы для выполнения самых высоких задач.

Нынешний тренд КХЛ таков, что команды постепенно омолаживают свои составы. Все больше клубов играет в быстрый атакующий хоккей, где тренеры ожидают остроты фактически от всех четырех звеньев.

Вероятно, обрушить все старые порядки в системе игры Зинэтулы Билялетдинова планирует в межсезонье и «Ак Барс», двигаясь в сторону атакующего хоккея. Но вот парадокс: Анвар Гатиятулин – ярый приверженец оборонительной философии, да и Зинэтула Хайдярович, скорее всего, останется в структуре клуба на следующий год.

Игроки типа Лукоянова не испортят каши в любой команде КХЛ. Нападающий имеет репутацию исполнительного хоккеиста, умеющего работать четко по заданию. Такие игроки ценятся любым тренером, вне зависимости от того, какой игровой системы придерживается клуб.

35 лет – возраст солидный, но точно не преклонный, чтобы списывать Лукоянова со счетов. Артем одно из самых узнаваемых лиц казанского клуба, он настоящая душа татарстанского хоккея. Понятно, что эмоционально его уход болельщики воспримут непросто.

Фото на анонсе: ak-bars.ru