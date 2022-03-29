«Ак Барс» показал заключительную серию сериала «Живем хоккеем»

«Ак Барс» выпустил заключительную серию документального сериала о внутренней жизни команды под названием «Живем хоккеем».

Последняя серия сериала в сезоне 2021/22 была приурочена к четвертьфинальной серии Восточной конференции против омского «Авангарда».

В конце серии хоккеисты «Ак Барса» Данис Зарипов, Тимур Билялов, Илья Сафонов и Александр Бурмистров извиняются перед болельщиками после вылета из Кубка Гагарина. Примечательно, что главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер Марат Валиуллин на видео провал команды никак не прокомментировали.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ, уступив в шести матчах (2-4) омскому «Авангарду».