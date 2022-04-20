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Спорт
20 апреля 2022  12:48
Артур Халилуллов

«Ак Барс» показал видео побед Знарка на Олимпиаде в Пхенчхане и в Кубках Гагарина

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Официальные соцсети «Ак Барса» опубликовали видео, посвященное победам Олега Знарка на Олимпийских играх в Пхенчхане и в Кубках Гагарина.

Видеоряд завершается кадрами домашней арены «Ак Барса» с высоты птичьего полета.

Напомним, что Олег Знарок завоевал золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане в качестве главного тренера сборной России. Также на счету специалиста три Кубка Гагарина – два с московским «Динамо» и один с питерским СКА.

В понедельник Олег Знарок прилетел в Казань на финальные переговоры о подписании контракта с «Ак Барсом».

Официального назначения нового главного тренера казанского клуба еще не было.

#олег знарок #Ак барс #кхл #хоккей
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