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Спорт
14 июля 2022  13:53
Артур Халилуллов

«Ак Барс» показал фото с медосмотра Радулова, Шипачева, Зарипова и других игроков команды

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Новички «Ак Барса» Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, а также капитан казанского клуба Данис Зарипов и другие хоккеисты команды успешно прошли медосмотр.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, разместив в соцсетях фотографии с медосмотра. «Здоровы все», - гласит подпись к фото.

Напомним, что сегодня клуб объявил о подписании контракта с Александром Радуловым, а накануне о продлении сотрудничества с капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах продления контракта с Данисом Зариповым.

#Ак барс #Данис Зарипов #Александр Радулов #Вадим Шипачёв #станислав галиев #хоккей #кхл
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