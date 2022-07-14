«Ак Барс» показал фото с медосмотра Радулова, Шипачева, Зарипова и других игроков команды

Новички «Ак Барса» Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, а также капитан казанского клуба Данис Зарипов и другие хоккеисты команды успешно прошли медосмотр.

Об этом сообщила пресс-служба клуба, разместив в соцсетях фотографии с медосмотра. «Здоровы все», - гласит подпись к фото.

Напомним, что сегодня клуб объявил о подписании контракта с Александром Радуловым, а накануне о продлении сотрудничества с капитаном «Ак Барса» Данисом Зариповым.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о причинах продления контракта с Данисом Зариповым.