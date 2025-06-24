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На главную ТИ-Спорт 24 июня 2025 16:40

«Ак Барс» подпишет контракт с нападающим Брэндоном Биро

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Хоккейный клуб «Ак Барс» в ближайшее время должен объявить о трансфере канадского нападающего Брэндона Биро. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Источник передает, что стороны уже подписали контракт. Минувший сезон Биро провел в АХЛ, выступая за «Коачеллу». На его счету 61 матч и 36 (7+28) очков.

В сезоне КХЛ 2024/25 «Ак Барс» дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где вылетел от московского «Динамо», уступив в противостоянии из шести матчей.

#ХК Ак барс #кхл
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