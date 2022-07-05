«Ак Барс» подписал просмотровый контракт с Максимом Чудиновым

«Ак Барс» заключил просмотровый контракт с защитником Максимом Чудиновым, соглашение действует до конца предсезонной подготовки.

32-летний защитник в сезоне 2020/21 выступал за «Авангард», выиграв Кубок Гагарина в составе омичей. В 34 матчах Чудинов набрал 9 (2+7) очков. Всего в КХЛ хоккеист провел 669 матчей, в которых набрал 232 (75+157) очков при показателе полезности «+100».

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин назвал причины подписания пробного соглашения с хоккеистом.

«Чудинов – опытнейший защитник с чемпионским опытом, знакомый Олегу Знарку по совместной работе. Его бросок и умение играть на синей линии могут дать «Ак Барсу» вариативность в розыгрыше большинства. Просмотровый контракт удобен и для нас, и для игрока – обе стороны оценят свои возможности. Дальнейшее решение будем принимать ближе к началу сезона», - приводит слова Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».