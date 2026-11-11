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На главную ТИ-Спорт 11 ноября 2026 10:53

«Ак Барс» подписал пробный контракт с воспитанником Бровкиным

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«Ак Барс» подписал пробный контракт с воспитанником Бровкиным
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» заключил пробный контракт с 25-летним нападающим Артуром Бровкиным. О подписании сообщила пресс-служба клуба.

Бровкин — воспитанник казанского хоккея. Карьеру он начинал в системе «Ак Барса», выступая за молодежный «Ирбис», после чего защищал цвета «Барса» и альметьевского «Нефтяника» в ВХЛ.

В КХЛ на счету форварда 101 матч и 17 (5+12) очков. В ВХЛ он провел 249 встреч, набрав 117 (76+41) баллов при показателе полезности +30.

В минувшем сезоне Бровкин выступал за «Ак Барс» и «Нефтяник». За альметьевский клуб он отыграл 12 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, набрав 7 (5+2) очков, а в шести встречах плей-офф забросил две шайбы.

В составе казанцев форвард провел 43 матча регулярного чемпионата КХЛ, заработав 9 (1+8) очков.

В активе Бровкина — серебро чемпионата КХЛ 2026 года, Кубок Петрова 2024 года в составе «Нефтяника» и бронза чемпионата МХЛ 2021 года.

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