«Ак Барс» подписал пробный контракт с нападающим Алистровым

Автор: ska.ru

Пресс-служба ХК «Ак Барс» сообщила о том, что нападающий Владимир Алистров находится на просмотре в Казани.

Татарстанский клуб и 24-летний форвард заключили пробный контракт.

Алистров – бывший игрок питерского СКА. В прошлом сезоне за петербуржцев он провел 65 матчей и набрал 19 (3+16) очков.

В КХЛ нападающий выступает с сезона 2020/21. Суммарно в чемпионате он сыграл 266 матчей и заработал 99 (39+60) очков.

Ранее появилась информация, что Алистров подпишет контракт с нижегородским «Торпедо».