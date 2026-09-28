«Ак Барс» подписал пробный контракт с Денисом Комковым

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Казанский клуб заключил пробное соглашение с 25-летним нападающим Денисом Комковым, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт рассчитан на один месяц — до 24 октября.

Комков пропустил предсезонную подготовку и старт регулярного чемпионата из-за травмы и восстановления. В минувшем сезоне он провел за «Ак Барс» 9 матчей и отдал одну результативную передачу.

Большую часть сезона форвард отыграл в ВХЛ за «Нефтяник»: 52 матча и 35 (18+17) очков.

В последнем матче против «Металлурга» казанская команда из-за травмы потеряла Артема Галимова.