«Ак Барс» подписал новый контракт со Станиславом Галиевом

Новый контракт с «Ак Барсом» подписал форвард Станислав Галиев, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

По новому соглашению срок действия контракта увеличился на год. Игрок проведет в Казани два сезона.

Ранее «Ак Барс» объявил об обмене канадского нападающего Джордана Уила на Станислава Галиева, который прошлый сезон провел в московском «Динамо».

Хоккеист уже выступал за казанский клуб с 2017 по 2021 год. Он провел на площадке 217 игр, где набрал 108 очков (54+54). В 2018-м году он стал лучшим снайпером «Ак Барса» и привел казанский клуб к третьему в истории команды Кубку Гагарина.

В прошлом сезоне Галиев защищал цвета московского «Динамо», отыграв за клуб 58 игр и заработав 48 очков (31+17).

Галиев также выступал во многих североамериканских лигах и провел два сезона в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз». На прошедшей Олимпиаде в Пекине игрок завоевал серебро в составе сборной России.