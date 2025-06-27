«Ак Барс» подписал новый контракт с Алексеем Пустозеровым

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с нападающий Алексеем Пустозеровым.

25-летний форвард перешел в «Ак Барс» из уфимского «Салавата Юлаева» в декабре прошлого года в обмен на денежную компенсацию. В системе казанской команды он выступал сначала в альметьевском «Нефтянике», чтобы набрать форму. Вскоре форварда перевели в первую команду.

За 27 матчей регулярного чемпионата хоккеист набрал 9 (3+6) очков. В плей-офф нападающий в активе Алексея 2 (1+1) балла в 8 играх.