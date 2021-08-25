«Ак Барс» подписал контракты с двумя защитниками

Казанский «Ак Барс» подписал контракты с защитниками Марком Янчевским и Львом Стариковым. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне 20-летний Стариков забил один гол в 49 матчах за китайский «Куньлунь», а 23-летний Янчевский отметился 23 (6+17) очками в 47 играх регулярного чемпионата в составе альметьевского «Нефтяника» из ВХЛ.

Янчевский — воспитанник магнитогорского хоккея. Летом он прекрасно зарекомендовал себя рядах «Ак Барса», где он находился на просмотре.

Стариков является воспитанником школы казанского «Ак Барса», за который начал выступать на уровне первенства России среди юношей по региону — Поволжье. Затем он играл в молодежном уфимском «Толпаре». С 2017 по 2020 год хоккеист выступал в составе канадского клуба «Уинсор Спитфайрз» в Хоккейной лиге Онтарио (ОНL), а также за американский клуб «Де-Мойн Баккэнир» в Главной юниорской хоккейной лиге США (USHL). В общей сложности за эти три сезона Стариков провел за океаном свыше 100 матчей, после чего вернулся на родину.

Победный домашний Кубок чемпионов «Ак Барс» завершал с тремя парами защитников, поэтому подписание Янчевского и Старикова очень важно для казанцев за неделю до старта чемпионата КХЛ.