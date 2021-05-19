«Ак Барс» подписал контракт с защитником Кириллом Адамчуком

«Ак Барс» подписал однолетний контракт с 26-летним защитником Кириллом Адамчуком. Игрок перешел из череповецкой «Северстали» в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт казанского клуба.

В сезоне-2020/2021 Адамчук провел 57 матчей в КХЛ и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». Ранее защитник уже играл за команды системы «Ак Барса» с 2015 по 2020 годы с перерывом в несколько месяцев на выступления в хабаровском «Амуре».

Всего на счету Кирилла Адамчука 74 матча в КХЛ и 16 (5+11) набранных очков.