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Ру Тат
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19 мая 2021  08:41

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Кириллом Адамчуком

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«Ак Барс» подписал однолетний контракт с 26-летним защитником Кириллом Адамчуком. Игрок перешел из череповецкой «Северстали» в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт казанского клуба.

В сезоне-2020/2021 Адамчук провел 57 матчей в КХЛ и набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «+8». Ранее защитник уже играл за команды системы «Ак Барса» с 2015 по 2020 годы с перерывом в несколько месяцев на выступления в хабаровском «Амуре».

Всего на счету Кирилла Адамчука 74 матча в КХЛ и 16 (5+11) набранных очков.

хк ак барс хк северсталь
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