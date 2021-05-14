«Ак Барс» подписал контракт с новым голкипером

30-летний Игорь Бобков подписал контракт с «Ак Барсом» сроком на один год, сообщает клубная пресс-служба казанцев. В минувшем сезоне вратарь выступал за «Авангард».

Бобков прокомментировал свой переход в «Ак Барс», отметив, что хорошо знает ряд своих новых одноклубников.

«Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. Я хорошо знаю Александра Бурмистрова и Тимура Билялова, они и другие знакомые ребята рассказывали много хорошего о клубе, болельщиках и городе. У „Ак Барса“ может быть только одна цель — Кубок Гагарина. И моя задача — сделать все возможное для этого», — сказал он.

Генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов выразил уверенность в том, что Бобков составит сильный тандем вратарей вместе с Тимуром Биляловым, подчеркнув большой опыт Игоря.

«Мы рады видеть Игоря в составе „Ак Барса“. Это солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ. Для нас важно иметь российскую бригаду разноплановых вратарей. Бобков в хорошем возрасте — это опытный игрок, уже ставший обладателем Кубка Гагарина и готовый повторить успех. Уверены, что Игорь готов составить сильный тандем с Тимуром Биляловым», — отметил Якубов.