«Ак Барс» подписал контракт с Максимом Быковым

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» официально оформил одностороннее соглашение с нападающим Максимом Быковым. Контракт рассчитан на один сезон.

Напомним, в июле «барсы» заключили с форвардом пробное соглашение. За время просмотра Быков успел провести за команду три матча в регулярном чемпионате.

Всего в КХЛ нападающий отыграл 40 встреч, в которых набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «+2». В ВХЛ он защищал цвета «Барса» и «Нефтяника»: в 235 матчах на его счету 119 (66+53) очков при полезности «+34». В МХЛ Быков провел 115 игр за «Ирбис» и набрал 80 (42+38) очков.

В активе форварда также ряд командных достижений: в составе «Ак Барса» он стал серебряным призером чемпионата России (2023), с «Нефтяником» завоевал Кубок Петрова (2024), а с «Ирбисом» дважды становился бронзовым призером чемпионата МХЛ (2021, 2022).