«Ак Барс» победил «Нефтехимик» дома в предсезонном матче

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в «Татнефть-Арене» в предсезонном матче. Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В первом периоде на четвертой минуте «Ак Барс» вывел вперед Кирилл Семенов – 1:0. Упрочил преимущество казанцев на седьмой минуте Артем Галимов, блестяще реализовавший выход один на один – 2:0.

До разгромного счет довел Михаил Фисенко, забивший в большинстве на 19-й минуте – 3:0.

Размочить счет в третьем периоде «Нефтехимик» сумел на 49-й минуте усилиями Никиты Хоружева – 3:1. Однако уже на 52-й минуте «Ак Барс» вновь вернул себе преимущество в три шайбы. Голом отметился Александр Барабанов – 4:1.

Следующий предсезонный матч у «Ак Барса» состоится против тольяттинской «Лады».