«Ак Барс» победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

«Ак Барс» победил московское «Динамо» дома 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу матча команда Анвара Гатиятулина проигрывала со счетом 1:3, но смогла переломить ход поединка.

Голами в составе казанцев отметились Александр Барабанов (дубль), Митчелл Миллер, Илья Сафонов и Артем Галимов.

У «динамовцев» без заброшенных шайб не ушли Никита Гусев, Максим Джиошвили, Буруянов Никита и Рашевский Дмитрий.

Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде против «Витязя» 6 декабря. Начало матча – в 19:30 по мск.