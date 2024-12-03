news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Спорт 3 декабря 2024 21:34

«Ак Барс» победил московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

Скопировать ссылку

«Ак Барс» победил московское «Динамо» дома 5:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу матча команда Анвара Гатиятулина проигрывала со счетом 1:3, но смогла переломить ход поединка.

Голами в составе казанцев отметились Александр Барабанов (дубль), Митчелл Миллер, Илья Сафонов и Артем Галимов.

У «динамовцев» без заброшенных шайб не ушли Никита Гусев, Максим Джиошвили, Буруянов Никита и Рашевский Дмитрий.

Следующий матч «Ак Барс» проведет на выезде против «Витязя» 6 декабря. Начало матча – в 19:30 по мск.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#ХК Ак барс #хк динамо москва #кхл
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100