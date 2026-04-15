«Ак Барс» победил минское «Динамо» и вышел в третий раунд плей-офф Кубка Гагарина
«Ак Барс» победил минское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2.
Таким образом, команда Анвара Гатиятулина сумела выйти в третий раунд плей-офф.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.
У минчан голы забили Вадим Шипачев и Даниил Липский.
В следующем раунде плей-офф Кубка Гагарина казанцы сыграют с кем-то из победителей пары «Торпедо» – «Металлург».