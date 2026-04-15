На главную ТИ-Спорт 15 апреля 2026

«Ак Барс» победил минское «Динамо» и вышел в третий раунд плей-офф Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» победил минское «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2.

Таким образом, команда Анвара Гатиятулина сумела выйти в третий раунд плей-офф.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.

У минчан голы забили Вадим Шипачев и Даниил Липский.

В следующем раунде плей-офф Кубка Гагарина казанцы сыграют с кем-то из победителей пары «Торпедо» – «Металлург».

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

Песошин представит отчет о работе Правительства РТ на заседании Госсовета РТ

