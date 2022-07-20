«Ак Барс» перевёл Камиля Фазылзянова в фарм-клуб «Барс»

Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов переведён в фарм-клуб казанцев «Барс». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, защитник уже начал проходить предсезонные сборы в составе клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Минувший сезон Фазылзянов провёл в «Адмирале» на правах аренды и отметился 2 (1+1) очками в 31 игре регулярного чемпионата. Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2022/23.

Напомним, Фазылзянов является уроженцем Казани, а также воспитанником нижнекамского «Нефтехимика». В столице Татарстана защитник провёл два сезона (2019/2020 и 2020/2021), успев дебютировать за национальную команду России на финском этапе Еврохоккейтура.