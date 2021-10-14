«Ак Барс» второй раз за неделю проиграл «Магнитке»

В очередном матче чемпионата КХЛ в Магнитогорске казанский «Ак Барс» проиграл в гостях единоличному лидеру турнира «Металлургу» со счетом 1:2.

Да, казанцы набрали хороший ход, разбив в Нур-Султане «Барыс» (6:3) и обыграв в Уфе по буллитам в «зеленом дерби» «Салават Юлаев» (3:2). Но «Металлург» в 16 матчах проиграл всего раз, одержав 13 побед подряд, в том числе в Казани 7 октября (3:1). Так что игра ожидалась с большим интересом.

Тренерский штаб гостей сделал сегодня три замены в составе: в защите Даниил Журавлёв сыграл вместо Кирилла Адамчука, в нападении Кирилл Панюков заменил Никиту Дыняка. Место в воротах занял Игорь Бобков, сменивший Тимур Биллова.

В первом периоде соперники стартовали без всякой разведки. Хозяева быстро получили большинство, но гости отбились. И вскоре забили. Не глядя на ворота Стивен Кэпфер «лопатой», то есть броском с неудобной руки, послал шайбу в сетку «Металлурга», 0:1. Опытнейший страж ворот уральцев Василий Кошечкин, некогда игравший и в «Ак Барсе», прозевал этот бросок. Игра смотрится, обе команды ищут счастье в нападении. Быстрые атаки с обилием бросков. Отбившись дважды в меньшинстве, с третьего раза казанцы все же пропустили. Здорово в касание попал в дальнюю девятку Джош Карри, 1:1.

А вот гости свое первое в матче большинство растранжирили. В равных же составах веселый, наступательный хоккей продолжился. Казанцы продолжают «помогать» уральцам, удалившись в пятый раз, отбились с большим трудом, еще и перекладина выручила, отразив бросок магнитогорца.

В третьем периоде команды едва отыграли полминуты, как счет стал 2:1. Это еще один поигравший в Казани хоккеист хозяев — Андрей Чибисов, швырнул шайбу от синей линии, что стало неприятным сюрпризом для закрытого своими и чужими игроками Бобкова. В оставшееся время гости много и настойчиво атаковали. В концовке «Ак Барс» снял вратаря и выпустил шестого полевого игрока. Но уйти от второго за неделю поражения от «Магнитки» гостям не удалось. Пока лидер чемпионата не по зубам казанцам. Хозяева одержали свою 14 победу подряд.

«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы забросили: Карри (22), Чибисов (41) - Кэмпфер (5). Штраф: 4-10. «Ак Барс»: Бобков. Хенкель – Кэмпфер, Кагарлицкий – Галимов – Коваленко; Юдин – Журавлев, Воронков – Сафонов – Зарипов; Лямкин – Рукавишников, Панюков – Уил – Петров; Янчевский, Лукоянов – Бурмистров – Глухов; Квартальнов.

После 19 матчей в активе казанцев осталось 25 очков, четвертое место. В следующем туре 17 октября «Ак Барс» примет на родном льду хабаровский «Амур».