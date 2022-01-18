«Ак Барс» отправляет четверых игроков в сборные Швеции и Канады на Олимпиаду в Пекине

Как стало известно ИА «Татар-информ», казанский «Ак Барс» отправит на олимпиаду в Пекин еще четверых хоккеистов.

Помимо россиян Тимура Билялова, Дмитрия Воронкова и Артема Галимова, уже приступивших к тренировкам в расширенном составе сборной России, американца Стивена Кэмпфера, в казанский клуб пришел вызов на шведского форварда Пера Линдхольма. Скандинав в 29 играх за «Ак Барс» набрал 19 очков (7+12).

Также казанский клуб отправит в сборную Канады защитников Марка Барберио и Джейсона Демерса, пришедших в клуб нынешней зимой. Первый за шесть матчей набрал три очка (1+2), второй отыграл пять матчей, в которых сделал одну результативную передачу. Плюс нападающего Джордана Уила, в его активе 36 матчей за казанцев: 40 очков (12+18).

Сборные Швеции и Канады пока официально не объявляли свои составы на олимпиаду, поэтому и казанский клуб пока не подтверждал эту информацию. Таким образом, в Пекине вполне вероятно будут играть восемь представителей «Ак Барса».