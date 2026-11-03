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На главную ТИ-Спорт 3 ноября 2026 16:10

«Ак Барс» отправился на выезд без Миллера

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«Ак Барс» отправился на выезд без Миллера
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил состав на выездную серию по маршруту Новосибирск — Челябинск. Защитник Митчелл Миллер не отправился с командой.

Как пояснил главный тренер Анвар Гатиятулин, у игрока повреждение, которое не позволило ему принять участие в последнем матче.

Зато в поездку с командой отправился вратарь Тимур Билялов, который пропустил несколько последних игр из-за недомогания.

По словам тренера, Билялов еще не до конца восстановился, но продолжит работу с командой, и решение о его выходе на лед будет приниматься по состоянию здоровья.

Полный состав «Ак Барса» на выезд выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев, Иван Кузнецов.

Защитники: Игорь Бардин, Андрей Дульнев, Никита Евсеев, Александр Иванов, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Степан Терехов, Альберт Яруллин.

Нападающие: Алексей Бывальцев, Максим Быков, Григорий Денисенко, Никита Дыняк, Денис Зернов, Дмитрий Кателевский, Денис Комков, Алексей Пустозеров, Малик Саберзянов, Кирилл Семёнов, Егор Соколов, Андрей Стась, Семён Терехов, Александр Хмелевский, Равиль Якупов.

Первый матч выезда «Ак Барс» проведет 4 ноября в Новосибирске против «Сибири». Начало встречи – в 13:30 по московскому времени.

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