Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» отправился на первый выезд в сезоне-2025/26 в Магнитогорск и Омск.

Вратари: Михаил Бердин, Тимур Билялов, Семён Протонин.

Защитники: Игорь Бардин, Уайатт Калинюк, Илья Карпухин, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Нападающие: Владимир Алистров, Брэндон Биро, Артур Бровкин, Артём Галимов, Григорий Денисенко, Тимофей Жулин, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозёров, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин.

Стартовый матч в сезоне татарстанцы проведут завтра, 6 сентября, в Магнитогорске против «Металлурга» на стадионе «Арена Металлург». Время начала матча – 12:30 мск.

А 8 сентября казанская команда сыграет в Омске с местным «Авангардом» на «G-Drive Арене». Начало встречи – 13:30 мск.

Матч-открытия КХЛ сезона-2025/26 пройдет сегодня между «Локомотивом» и «Трактором» в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив». Начало встречи 19:30 мск.