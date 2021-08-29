«Ак Барс» отказался от группы поддержки

Казанский «Ак Барс» прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels. Матчи КХЛ в Казани в нынешнем сезоне в стенах «Татнефть Арены» будут проходить без танцев девушек на подиуме. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Это решение, по данным источника, вынашивали давно. Уже недавний предсезонный турнир Кубок чемпионов был проведен в Казани без чирлидерш. В итоге в клубе решили пойти в сезон без Bars Angels, в которую входило около двух десятков девушек, часть из которых привлекалась и на домашние матчи регбийной «Стрелы».

Разборка подиума для танцовщиц принесет арене дополнительные места на трибуне, традиционно заполняемой организованными фанатами «Ак Барса». Кроме того, в новом сезоне публика на «Татнефть Арене» не увидит и привычных красочных официальных программок — их место займут картонки-гармошки с лаконичным текстом. Хоккеисты пошли по пути футбольного «Рубина», также отказавшегося в этом сезоне от привычных программок с целью экономии. И те и другие плохо продавались.

В Казани группы поддержки остались на баскетболе на матчах УНИКСа в «Баскет-холле» и на волейболе в Центре волейбола на играх «Зенита-Казани».