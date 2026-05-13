На главную ТИ-Спорт 13 мая 2026 18:18

«Ак Барс» оставил прежний состав на второй матч финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на второй матч финала плей-офф КХЛ с«Локомотивом» в Ярославле.

Вратари: Тимур Билялов, Максим Арефьев

Защитники: Никита Лямкин, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Илья Карпухин, Степан Терехов, Алексей Марченко

Нападающие: Александр Барабанов, Илья Сафонов, Артем Галимов, Александр Хмелевский, Кирилл Семенов, Нэйтан Тодд, Григорий Денисенко, Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин, Никита Дыняк, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров

В роли 13-го нападающего - Радэль Замалтдинов.

Второй матч в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом» состоится в Ярославле. Стартовый свисток прозвучит – в 19:00 мск.

